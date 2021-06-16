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الصحة: العراق خال من هذه السلالة

2,244 مشاهدة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، خلو العراق من سلالة "دلتا" الهندية حتى الان، بينما تعمل على تسريع انجاز مختبرات كشف سلالات كورونا في مدينة الطب.

وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "العراق لم يسجل اي حالة بسلالة (دلتا) الهندية حتى الان، لانها سريعة الانتشار وتسبب اصابات كثيرة، وان البلد لم يمر بمرحلة كهذه".

واوضح ان "هذه السلالة لم يثبت علميا انها اشد من السلالات التي انتشرت في البلدان، وبحسب البحوث الجارية حاليا فان جميع اللقاحات تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السلالات، واخذ جرعتين من اللقاح يوفر حماية قوية ضدها وقادرة على تقليل مخاطرها".

وبين ان "ظهور المتحورات من السلالات لا يمثل امرا مفاجئا، وهي عملية طبيعية، إذ يكتسب الفيروس طفرات بمرور الوقت لضمان بقائه، ويساعد جهاز المناعة في مهاجمة أجزاء مختلفة من الفيروس حتى لو طرأت عليه طفرات جينية".

واكد الحلفي ان "الوزارة تعمل على تسريع انشاء مختبرين في مدينة الطب للكشف عن السلالات الجديدة لكورونا وتصنيفها ومعرفة الاختلافات الحاصلة بينها وبين النسخ الجديدة المتحورة".

ورجح "افتتاح المختبرين خلال الشهرين المقبلين بعد رفدهما باجهزة حديثة ومتطورة من مناشئ عالمية، الى جانب الانتهاء من تدريب الملاكات الطبية".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد اعلنت، ان سلالة فرعية واحدة فقط من المتحوّرة "دلتا" لفيروس "كورونا" اكتُشفت في الهند، ما زالت تعتبر "مثيرة للقلق"، بينما قللت من أهمية سلالتين اخريين.

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