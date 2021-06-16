الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 5139 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3779 حالة للشفاء، و 19 وفاة بالفيروس".