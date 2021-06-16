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كورونا حول العالم.. المتحور الهندي يهدد عودة الحياة في دول عدة

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ما زال العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا وسلالاته وأحدثها المتحور الهندي، حيث حصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 177 مليوناً و414 ألفاً و471 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و838 ألفاً و506 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 161 مليوناً و859 ألفاً و168 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.

وأوقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطته لرفع القيود لمدة أربعة أسابيع في ظل انتشار المتحور الهندي المعروف بـ"سلالة دلتا" من فيروس كورونا، الأشد عدوى، مما يهدد تقويض جهود البلاد للخلاص من التفشي عن طريق التطعيم.

وذكرت روسيا أن لقاح "سبوتنيك في" يعمل جيدا ضد سلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند، بينما يشهد عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة ويتم نقلهم للمستشفى ارتفاعا في موسكو.

وتتزايد المخاوف في فرنسا بشأن تفشي المتحور الهندي من فيروس كورونا، وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، خلال زيارته لمركز تطعيم في باريس إن 2 إلى 4% من الاختبارات الحالية في فرنسا تتوافق مع سلالة دلتا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 63 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقارنة مع 36 حالة في اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الإصابات اليومية بواقع 1255 مقارنة مع 907 قبلها بيوم.

وسجلت إيطاليا 127101 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بدء انتشار المرض في شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم، كما سجلت البلاد 4.25 مليون حالة حتى الأربعاء.

وبلغ عدد المرضى في المستشفيات، باستثناء الذين في العناية المركزة، نحو 3333 الثلاثاء، انخفاضا من 3465 قبل يوم.

وأدخل 26 مريضا جديدا وحدات الرعاية المركزة الثلاثاء، مقارنة مع 11 يوم الإثنين، وتراجع العدد الإجمالي للمرضى في العناية المركزة إلى 504 من 536.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد أجرت إيطاليا 212112 مسحا للكشف عن "كوفيد-19" في اليوم السابق مقارنة مع 79524 قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" الثلاثاء، ارتفاعا من 20 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 36 مقابل 25 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 91492 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت المكسيك 4250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و241 وفاة، مما يرفع مجمل إصاباتها إلى مليونين و459601 ووفياتها إلى 230428.

وأشارت بيانات حكومية نشرت في آذار إلى أن الحصيلة الحقيقية لعدد الوفيات ربما تكون أكبر من العدد المؤكد بما لا يقل عن 60 في المئة.

وقالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي، إن نحو ربع سكان المكسيك، البالغ عددهم 126 مليونا، أو نحو 31.1 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البرازيل سجلت 80609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و2468 وفاة بمرض "كوفيد-19" الناجم عنه.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و533221 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 490696 وفاة.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.
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