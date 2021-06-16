الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكشف عن عقار جديد ضد "كورونا" ومدينة عربية تعلن تسلمه
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالجدول.. تفاصيل إصابات ووفيات كورونا الجديدة في الكرخ
كورونا في العراق
2021-06-16 | 14:00
1,082 مشاهدة
أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاربعاء، تفاصيل الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا.
أدناه جدول الإصابات والوفيات:
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
كورونا في العراق
محليات
فايروس
كورونا
+A
-A
آخر الاخبار
17:44 | 2021-06-16
17:44
دوليات
الحياة تدب مجدداً في مطارات دولة عربية
17:16 | 2021-06-16
17:16
علم وعالم
الكشف عن عقار جديد ضد "كورونا" ومدينة عربية تعلن تسلمه
17:07 | 2021-06-16
17:07
دوليات
دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
بملابس فاضحة.. "فيفي عبده" ترقص وتقول: ده هدية مني لكل شعب العراق (فيديو)
فن وثقافة
40.02%
06:27 | 2021-06-15
بملابس فاضحة.. "فيفي عبده" ترقص وتقول: ده هدية مني لكل شعب العراق (فيديو)
06:27 | 2021-06-15
التجارة توجه نداء الى المواطنين بشأن البطاقة التموينية الإلكترونية
محليات
15.05%
07:36 | 2021-06-15
التجارة توجه نداء الى المواطنين بشأن البطاقة التموينية الإلكترونية
07:36 | 2021-06-15
خبر صادم من الشركة المصنعة للقاح كورونا "أسترازينيكا"
دوليات
12.04%
06:48 | 2021-06-15
خبر صادم من الشركة المصنعة للقاح كورونا "أسترازينيكا"
06:48 | 2021-06-15
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
محليات
11.3%
03:48 | 2021-06-16
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
03:48 | 2021-06-16
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
اقتصاد
10.97%
04:00 | 2021-06-15
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
04:00 | 2021-06-15
مصرف الرافدين يزف بشرى سارة للطلبة والاساتذة والباحثين
محليات
10.62%
03:19 | 2021-06-15
مصرف الرافدين يزف بشرى سارة للطلبة والاساتذة والباحثين
03:19 | 2021-06-15
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.