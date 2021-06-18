الصحة توضح بشأن "الفطر الاسود" وتوجه نداء لاصحاب المناعة المنخفضة

قالت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ان "الفطر الأسود" لا يشكل جائحة وبائية ولا ينتقل من شخص الى اخر، فيما دعت اصحاب المناعة المنخفضة الى ضرورة اخذ اللقاح.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة د. ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، ان "الفطر الاسود مرض فطري موجود اساسا حتى قبل كورونا وليس له علاقة به وهو يصيب اصحاب المناعة المنخفضة والامراض المزمنة كالسكري الغير مسيطر عليه او من يستخدمون علاج الستيرويد لفترات طويلة او حتى بصورة خاطئة ولديهم مناعة منخفضة فهم اكثر عرضة للاصابة بالفطريات بشكل عام وليس فقط هذا المرض بشكل خاص".

واضافت ان "الفطر الاسود مرض نادر الحدوث ولا يشكل جائحة وبائية ولا ينتقل من شخص الى اخر".

وتابعت ان "وزارة الصحة تتابع كل حالة ويتم علاجها ومتابعتها"، لافتة الى ان "هناك فرق ولجان طبية خاصة شكلت لمتابعة وتشخيص هذه الحالات ان وجدت".

واكدت على "اهمية اخذ اللقاح وضرورته لاصحاب المناعة المنخفضة ومن لديهم امراض مزمنة لتقيهم من شدة الاصابة ومضاعفاتها وما يترتب عليها من امراض مصاحبه".