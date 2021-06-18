اقليم كردستان يسجل نحو 500 اصابة جديدة بكورونا

وبحسب الموقف الوبائي اليومي الصادر عن صحة كردستان والذي تلقته السومرية نيوز، فإن الإصابات الجديدة توزعت التالي:96 أربيل، 173 السليمانية، 162 دهوك، 23 كرميان، 4 رابرين.وأشار البيان إلى تماثل 537 للشفاء التام بواقع 124 أربيل، 221 السليمانية، 144 دهوك، 1 حلبجة، 42 كرميان، 5 رابرين ليصل مجموع حالات التعافي إلى 167726.فيما تم تسجيل ستة وفيات خلال يوم واحد، 3 السليمانية، 2 دهوك، 1 رابرين لتبلغ الوفيات بالمجمل 4396 حالة.