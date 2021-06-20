الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، للوكالة الرسمية: إن "دول العالم تعمل على مراقبة مناعة المتلقحين بلقاح كورونا من أجل تحديد انتهاء مدة صلاحية اللقاح".وأضاف، انه "لغاية الآن غير معلوم للجميع متى تنتهي مناعة هذا اللقاح، ومن الممكن عند انتهاء مناعته معاودة اعطائه للمواطنين مرة أخرى".من جانب آخر، نفى الحلفي "الأخبار المتداولة حول تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي في البلاد".