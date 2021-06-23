الصحة تعلن عن خبر سار لاهالي "الكرخ" بشأن لقاحات كورونا

أعلن قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الاولية والتابع لدائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاربعاء، عن افتتاح منفذين جديدين بمنطقة شعلة الصدرين ومنطقة الحرية لتلقيح لقاح فايروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الاولية والتابع لدائرة صحة بغداد الكرخ افتتح منفذين جديدين بمنطقة شعلة الصدرين ومنطقة الحرية لتلقيح لقاح فايروس كورونا ليصبح العدد سبعة منافذ تلقيحية تغطي مناطق (الكاظمية المقدسة، شعلة الصدرين، الحرية، الغزالية) بهدف تغطية اكبر عدد من الملحقين".

واضاف البيان، ان "المنافذ التلقيحية شهدت إقبال المواطنين من أجل تلقي لقاح فايروس كورونا بهدف تغطية اكبر عدد من الملحقين بالإضافة إلى قيام وحدات تعزيز الصحة بالارشادات الصحية للمواطنين بضرورة اخذ اللقاحات بهدف الوقاية من هذا الفيروس الخطير".