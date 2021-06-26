انخفاض نسبي في معدل الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت 4814 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 4465 حالة للشفاء، وتسجيل 28 حالة وفاة بالفيروس".