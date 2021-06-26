بالأرقام.. احصائية شاملة لضحايا كورونا عالمياً

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 408 آلاف و765 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,728 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,990 وفاة)، والهند (1,186 وفاة)، وكولومبيا (685 وفاة)، وروسيا (601 وفاة)، والأرجنتين (541 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (79,277 إصابة)، والهند (49,052 إصابة)، وكولومبيا (32,733 إصابة)، والأرجنتين (24,023 إصابة)، وروسيا (20,393 إصابة).ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,152 وفاة)، والبرازيل (511,272 وفاة)، والهند (394,524 وفاة)، والمكسيك (232,346 وفاة)، وبيرو (191,447 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،482,672 إصابة)، والهند (30,183,143 إصابة)، والبرازيل (18,322,760 إصابة)، وفرنسا (5,766,315 إصابة)، وتركيا (5,409,088 إصابة).