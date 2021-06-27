افتتاح 7 منافذ تلقيحية للتطعيم ضد كورونا في جانب الرصافة ببغداد

واشار جواد في حديث للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، الى "قرب افتتاح منافذ تلقيحية جديدة في 7 مستشفيات خلال الايام المقبلة، بواقع منفذين في مستشفيي اطفال العلوية وابن البلدي، وثلاثة منافذ في مستشفى الكندي التعليمي، اضافة الى افتتاح منفذين جديدين حاليا في المراكز الصحية ضمن قاطع الرصافة".وشدد جواد على "تكثيف حملات الرصد الوبائي الفعال والتحري الشامل للاصابات بالفيروس، فضلا عن حملات الفرق الصحية الجوالة التوعوية والعلاجية والوقائية في المناطق العشوائية والنائية عالية الخطورة".