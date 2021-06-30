جدول الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، جدول الاصابات الجديدة بفايروس كورونا في جانب الكرخ.



وأدناه الجدول..

أبو غريب --------------70

الاعلام ----------------27

البياع -----------------27

التاجي ----------------33

التراث ----------------17

الحارثية ---------------15

الحرية ----------------88

الدورة ----------------50

الدولعي --------------19

الرحمانية --------------8

السيدية ---------------56

الشالجية ----------------12

الشرطة الخامسة ----------13

الشرطة الرابعة ------------7

الشعلة --------------------68

الصالحية-------------------6

الطارمية --------------------4

العامرية -------------------30

العطيفية------------------ 20

العلاوي--------------------8

الغزالية --------------------33

القادسية-------------------17

الكاظمية -------------------86

اللطيفية -------------------18

المحمودية -----------------54

المكاسب -------------------6

المنصور -------------------18

المواصلات -----------------10

النصر والسلام ---------------8

اليرموك -------------------34

اليوسفية -------------------6

جكوك ---------------------3

حي الجامعة ---------------22

حي الجهاد ----------------39

حي الخضراء ---------------16

حي العامل ----------------29

حي العدل -----------------15

حي الفرات -----------------17

شارع حيفا -----------------9

ناحية الرشيد ---------------10

سكنة جانب الرصافة --------16

المجموع اليوم (1083) أبو دشير ---------------39أبو غريب --------------70الاعلام ----------------27البياع -----------------27التاجي ----------------33التراث ----------------17الحارثية ---------------15الحرية ----------------88الدورة ----------------50الدولعي --------------19الرحمانية --------------8السيدية ---------------56الشالجية ----------------12الشرطة الخامسة ----------13الشرطة الرابعة ------------7الشعلة --------------------68الصالحية-------------------6الطارمية --------------------4العامرية -------------------30العطيفية------------------ 20العلاوي--------------------8الغزالية --------------------33القادسية-------------------17الكاظمية -------------------86اللطيفية -------------------18المحمودية -----------------54المكاسب -------------------6المنصور -------------------18المواصلات -----------------10النصر والسلام ---------------8اليرموك -------------------34اليوسفية -------------------6جكوك ---------------------3حي الجامعة ---------------22حي الجهاد ----------------39حي الخضراء ---------------16حي العامل ----------------29حي العدل -----------------15حي الفرات -----------------17شارع حيفا -----------------9ناحية الرشيد ---------------10سكنة جانب الرصافة --------16المجموع اليوم (1083)