الازمة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في حديث للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "العراق بدأ في الموجة الثالثة ولكن مع الاسف كل الدلائل تشير الى فشل اجراءات الحظر والالتزام بالتعليمات الصحية "، لافتا الى ان "الاعتماد الرئيسي يبقى على اخذ اللقاح الذي يخفض اعداد الاصابات او من خلال تشديد الدولة للالتزام باجراءات الوقاية الصحية".واضاف ان "اللجنة لم تقدم حتى الان توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حول الحظر الشامل في أيام عيد الاضحى"، موضحا ان "ترغيب المواطن باللقاح يحتاج الى جهد حكومي او الوزارات المعنية لتوعية المواطنين وترغيبهم باخذ اللقاح".وبين الموسوي ان "هناك بعض الدول رغبت المواطنين واعطت لهم حوافر تشجيعية كبدل مادي او انترنيت مجاني وغيرها من الترغيبات الاخرى بهدف التلقيح"، داعيا الحكومة الى "اتخاذ اجراءات تشجيعية للتلقيح كمنح التعليم درجات على المعدل واعفاء المحال التجارية من بعض الضرائب".وشدد على ضرورة "منح كل وزارة حافز مادي اضافة الى المعنوي من اجل ترغيب المواطنين وتشجيعهم على اللقاح"، مشيرا الى ان "اللقاح وهو وسيلة النجاح الوحيدة لمواجهة ارتفاع اصابات كورونا".