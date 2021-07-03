انخفاض نسبي في عداد الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت 5375 إصابة جديدة، مقابل تماثل 5094 حالة للشفاء، وتسجيل 25 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد".