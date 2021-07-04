بالجدول.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا.

وأدناه جدول بالاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ.

ابو غريب -----------------9

الاعلام -------------------19

البياع -------------------26

التاجي ------------------26

الحارثية ------------------11

الحرية -------------------22

الخطيب -----------------14

الدورة -------------------23

الرحمانية -----------------15

السيدية ------------------16

الشالجية -----------------17

الشرطة الخامسة -----------7

الشرطة الرابعة ------------11

الشعلة ------------------36

الصالحية -----------------5

الطارمية ------------------5

الطوبجي -----------------16

العامرية -----------------18

العطيفية -----------------14

العلاوي ------------------8

الغزالية -----------------26

القادسية -----------------15

الكاظمية ----------------36

المحمودية ---------------28

المكاسب -----------------6

المنصور -----------------28

اليرموك -----------------33

اليوسفية -----------------14

جكوك -------------------15

حي الجامعة --------------24

حي الجهاد ----------------25

حي الخضراء --------------12

حي العامل ---------------22

حي العدل ----------------24

حي الفرات-----------------5

سبع البور -----------------14

شارع حيفا----------------7

سكنة جانب الرصافة--------9 ابو دشير------------------ 17ابو غريب -----------------9الاعلام -------------------19البياع -------------------26التاجي ------------------26الحارثية ------------------11الحرية -------------------22الخطيب -----------------14الدورة -------------------23الرحمانية -----------------15السيدية ------------------16الشالجية -----------------17الشرطة الخامسة -----------7الشرطة الرابعة ------------11الشعلة ------------------36الصالحية -----------------5الطارمية ------------------5الطوبجي -----------------16العامرية -----------------18العطيفية -----------------14العلاوي ------------------8الغزالية -----------------26القادسية -----------------15الكاظمية ----------------36المحمودية ---------------28المكاسب -----------------6المنصور -----------------28اليرموك -----------------33اليوسفية -----------------14جكوك -------------------15حي الجامعة --------------24حي الجهاد ----------------25حي الخضراء --------------12حي العامل ---------------22حي العدل ----------------24حي الفرات-----------------5سبع البور -----------------14شارع حيفا----------------7سكنة جانب الرصافة--------9