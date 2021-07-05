كورونا.. حديث دولي عن أكبر عملية تطعيم في التاريخ

وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 4.39 مليون جرعة في اليوم.وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 331 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، بلغ معدل التطعيم 1.04 مليون جرعة في اليوم.ووفقا لبلومبرج، يكفي إعطاء أكثر من 3.19 مليار جرعة، التطعيم بشكل كامل لـ 20.8 % من سكان العالم، لكن التوزيع لم يكن متوازنا، حيث تقوم الدول والمناطق ذات الدخل الأعلى بحملاتها التطعيمية بشكل أسرع بواقع 30 مرة عن تلك ذات الدخل المنخفض.وأشارت بلومبرج إلى أن البيانات تم جمعها من الهيئات الحكومية، والبيانات العامة، ومقابلات بلومبرج ومنظمة الصحة العالمية وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.