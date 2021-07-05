تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ.

وأدناه تفاصيل الاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ:

ابو غريب --------------------70

الاسكان--------------------- 20

الاعلام ----------------------37

البياع -----------------------37

التاجي ---------------------28

التراث ----------------------22

الحارثية --------------------22

الحرية ---------------------44

الخطيب --------------------20

الدورة ----------------------79

الدولعي ---------------------11

الرحمانية -------------------16

السيدية --------------------25

الشالجية -------------------24

الشرطة الخامسة -------------21

الشرطة الرابعة --------------21

الشعلة --------------------58

الصالحية ------------------17

الطارمية -------------------27

الطوبجي ------------------20

العامرية------------------- 37

العطيفية------------------ 27

العلاوي -------------------19

الغزالية -------------------43

القادسية ------------------19

الكاظمية ------------------95

اللطيفية ------------------18

المحمودية ----------------60

المعالف ------------------17

المكاسب -----------------23

المنصور ------------------43

المواصلات ---------------26

الوشاش ------------------32

اليرموك ------------------41

اليوسفية -----------------24

جكوك ------------------24

حي الجامعة --------------43

حي الجهاد --------------60

حي الخضراء ------------22

حي العامل --------------70

حي العدل --------------28

حي الفرات -------------28

سبع البور ---------------12

سويب ------------------21

شارع حيفا --------------19

كرادة مريم --------------6

ناحية الرشيد -------------6

سكنة جانب الرصافة------15

محافظة ذي قار----------1

محافظة بابل ------------1

محافظة ميسان-------- --1



المجموع ( 1530) ابو دشير ---------------------30ابو غريب --------------------70الاسكان--------------------- 20الاعلام ----------------------37البياع -----------------------37التاجي ---------------------28التراث ----------------------22الحارثية --------------------22الحرية ---------------------44الخطيب --------------------20الدورة ----------------------79الدولعي ---------------------11الرحمانية -------------------16السيدية --------------------25الشالجية -------------------24الشرطة الخامسة -------------21الشرطة الرابعة --------------21الشعلة --------------------58الصالحية ------------------17الطارمية -------------------27الطوبجي ------------------20العامرية------------------- 37العطيفية------------------ 27العلاوي -------------------19الغزالية -------------------43القادسية ------------------19الكاظمية ------------------95اللطيفية ------------------18المحمودية ----------------60المعالف ------------------17المكاسب -----------------23المنصور ------------------43المواصلات ---------------26الوشاش ------------------32اليرموك ------------------41اليوسفية -----------------24جكوك ------------------24حي الجامعة --------------43حي الجهاد --------------60حي الخضراء ------------22حي العامل --------------70حي العدل --------------28حي الفرات -------------28سبع البور ---------------12سويب ------------------21شارع حيفا --------------19كرادة مريم --------------6ناحية الرشيد -------------6سكنة جانب الرصافة------15محافظة ذي قار----------1محافظة بابل ------------1محافظة ميسان-------- --1المجموع ( 1530)