تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ

ابو دشير ---------------------30
ابو غريب --------------------70
الاسكان--------------------- 20
الاعلام ----------------------37
البياع -----------------------37
التاجي ---------------------28
التراث ----------------------22
الحارثية --------------------22
الحرية ---------------------44
الخطيب --------------------20
الدورة ----------------------79
الدولعي ---------------------11
الرحمانية -------------------16
السيدية --------------------25
الشالجية -------------------24
الشرطة الخامسة -------------21
الشرطة الرابعة --------------21
الشعلة --------------------58
الصالحية ------------------17
الطارمية -------------------27
الطوبجي ------------------20
العامرية------------------- 37
العطيفية------------------ 27
العلاوي -------------------19
الغزالية -------------------43
القادسية ------------------19
الكاظمية ------------------95
اللطيفية ------------------18
المحمودية ----------------60
المعالف ------------------17
المكاسب -----------------23
المنصور ------------------43
المواصلات ---------------26
الوشاش ------------------32
اليرموك ------------------41
اليوسفية -----------------24
جكوك ------------------24
حي الجامعة --------------43
حي الجهاد --------------60
حي الخضراء ------------22
حي العامل --------------70
حي العدل --------------28
حي الفرات -------------28
سبع البور ---------------12
سويب ------------------21
شارع حيفا --------------19
كرادة مريم --------------6
ناحية الرشيد -------------6
سكنة جانب الرصافة------15
محافظة ذي قار----------1
محافظة بابل ------------1
محافظة ميسان-------- --1
المجموع ( 1530)