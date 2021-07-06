Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
استهداف صاروخي لمحيط مطار أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الصحة تتحدث عن "الحظر الشامل" وتحدد موعد "تلقيح" الموظفين

26,571 مشاهدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية اللجوء للحظر الشامل، وفيما حددت موعد تطبيق إجراءاتها بشأن تلقيح الموظفين، توقعت استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا لعدة أيام مع دخول الموجة الثالثة.

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "مواجهة اي سلالة من فيروس كورونا تعتمد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والتلقيح"، مبينا أنه "ممكن اللجوء الى الحظر الشامل اذا ارتفعت اعداد الاصابات بشكل يهدد قدرة المستشفيات على استيعابها".

وأضاف، أن "الاقبال على اللقاح يتحسن تدريجيا"، متوقعا "ازدياد اعداد الملقحين مع توفر اللقاحات في الاسابيع القادمة".

وأكد الحلفي أن "هناك كميات من اللقاح ستصل الى البلاد في النصف الثاني من العام الحالي تقدر بـ20 ضعفا مما تسلمناه سابقا"، لافتا الى "وجود خطة لتوسيع منافذ التلقيح والقيام بارسال فرق تلقيحية الى المؤسسات المكتظة كالجامعات والمعاهد وغيرها".

وذكر الحلفي أن "تطبيق اجراءات الوزارة بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن تلقيح الموظفين سيكون مطلع ايلول المقبل"، لافتا الى أن "وزارة الصحة ستتابع تنفيذ القرار".

وتوقع الحلفي "استمرار زيادة معدل الاصابات بكورونا لعدة ايام مع دخول العراق في الموجة الثالثة"، موضحاً أن "هذا الارتفاع باعداد الاصابات ليس في العراق فقط وإنما في اغلب الدول".

وتابع أن "نمط المرض الوبائي يتحرك بشكل موجات، الى حين ارتفاع نسبة الملقحين لاكثر من ٧٠%"، مشيرا الى "أننا لا نستبعد أن هذه الزيادة بسبب سلالة دلتا".

وبين مدير الصحة العامة، أن "الوزارة لم توقف التفاوض بشأن لقاحات كورونا"، موضحا أن "الوزارة تشترط اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح، وبعض اللقاحات لم تحظ بذلك".

وأكد الحلفي أن "الوزارة تتابع المستجدات التي تردها من المنظمات الدولية وتتخذ القرارات المناسبة اضافة الى مقبولية اللقاح".
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا في العراق

محليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
18:00 | 2021-07-06 18:00
17:51 | 2021-07-06 17:51
17:45 | 2021-07-06 17:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التقاعد العامة توضح بشأن وجود خلل أوقف صرف الرواتب
23.26%
02:34 | 2021-07-05
التقاعد العامة توضح بشأن وجود خلل أوقف صرف الرواتب
02:34 | 2021-07-05
اخبار غير سارة بشأن لقاح &quot;فايزر&quot; الأميركي
21.02%
02:20 | 2021-07-06
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
02:20 | 2021-07-06
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
15.46%
08:53 | 2021-07-05
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
08:53 | 2021-07-05
المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً
14.94%
06:17 | 2021-07-05
المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً
06:17 | 2021-07-05
&quot;اليويفا&quot; يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو
13.65%
05:00 | 2021-07-05
"اليويفا" يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو
05:00 | 2021-07-05
الصحة تتحدث عن &quot;الحظر الشامل&quot; وتحدد موعد &quot;تلقيح&quot; الموظفين
11.68%
15:00 | 2021-07-06
الصحة تتحدث عن "الحظر الشامل" وتحدد موعد "تلقيح" الموظفين
15:00 | 2021-07-06
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.