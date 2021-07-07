صحة بابل تتخذ اجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أعلن مدير اعلام دائرة صحة محافظة بابل خالد عبد احمد المرشدي، اليوم الاربعاء، ان الدائرة سجلت ارتفاعا كبيرا باعداد الاصابات، وعليه تم اتخاذ اجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا التي وصفها بالاشرس والاخطر.

وقال المرشدي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "الاجراءات شملت زيادة عدد الاسرة في الردهة الوبائية بمستشفى مرجان الطبي الى 250 سريرا و110 أسرة في مستشفى العطاء بناحية الاسكندرية، علاوة على تجهيز ردهات مستشفى الشوملي بـ 50 سريرا ورفدها بمادة الاوكسجين واجهزة التنفس وتوفير العلاج اللازم للمصابين".

واضاف ان "الكثير من المصابين يحجرون منزليا برغبة منهم مع اخذ البروتوكولات العلاجية المخصصة من قبل وزارة الصحة".

الى ذي قار، حيث اكد الناطق الاعلامي باسم دائرة صحة المحافظة عمار الزاملي للصحيفة أن الاصابات شهدت ارتفاعا ملحوظا فقد بلغ عدد الاصابات المسجلة امس نحو 717 إصابة ليرتفع اجمالي الاصابات إلى نحو 55 ألف حالة، مشيرا إلى أن "منافذ التلقيحات تشهد عزوفا عن تلقي اللقاح من قبل المواطنين على الرغم من توفره".

واشار إلى إن "دائرة صحة ذي قار تواصل حملاتها التوعية لحث المواطنين على تلقي اللقاح عبر اقامات الندوات في الدوائر والمؤسسات الحكومية فضلا عن توزيع البوسترات والنشرات الارشادية في الاسواق والاماكن العامة".