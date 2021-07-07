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صحة الكرخ تحذر: قد نصل الى الحد الذي يصعب فيه اسعاف المصابين

2,884 مشاهدة

حذرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، من الوصول الى الحد الذي يصعب فيه اسعاف المصابين نتيجة تزايد الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدد الحالات النشطة لاصابات فيروس كورونا المستجد في دائرة صحة بغداد-الكرخ، وصل الى اكثر من 16300 اصابة و هو رقم قياسي لم نصله من قبل، واغلب هذه الاصابات تتلقى العناية الطبية في البيوت ضمن العزل المنزلي و كثير منهم يتلقون العناية المركزة في مستشفيات الدائرة، منهم 367 في حالة حرجة".

واضاف، ان "هذه الاعداد المتزايدة شكلت ضغطاً كبيرة على المنظومة الصحية و سببت الكثير من الانهاك لمقدمي الخدمة الذين يواصلون الليل بالنهار للعناية بالمصابين اضافة الى تقديم خدمات الفحص و التلقيح ، و قد نصل بالوقت القريب الى الحد الذي يصعب فيه اسعاف الاعداد المتزايدة من الاصابات اذا استمر تصاعدها على هذا النحو".

واشار الحجامي الى، ان "الحل الوحيد يبقى بيد المواطن في ايقاف الزيادة المتواصلة بالاصابات و تقليل الوفيات في اتباع شروط السلامة والحد من العدوى و تلقي اللقاح و نأمل من كافة الجهات الحكومية في تقديم المساعدة و الاسناد حيث نشاهد و نسمع عن ذلك في الاعلام فقط و لكن الحقيقة شيء آخر حتى وصل بعضها الى مطالبتنا بدفع بدلات ايجار عن الاماكن المشغولة من قبل الدائرة لعلاج المصابين و بأثر رجعي".
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