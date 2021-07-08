الصحة بشأن تصاعد الإصابات: الوضع الوبائي بات خطيراً

اعتبرت وزارة الصحة، الخميس، أن الوضع الوبائي بسبب فايروس كورونا بات خطيراً، مشيرة الى أن عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تؤكد وعبر تقارير خبراء الصحة العامة ان الوضع الوبائي بات خطيرا واخذ عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع في هذه الموجة التي اعلنا سابقا في بياناتنا بانها ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها"، موضحة "اليوم سجّلنا أعلى رقم من الإصابات منذ بدء الجائحة، وهذا نتيجة لعدم اكتراث المواطنين بكافة شرائحهم بالاجراءات الوقائية التي اصبح الالتزام بها شبه المعدوم وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد البدني".