صحة النجف تتخذ قرارات جديدة لمواجهة موجة كورونا

وقال معاون مدير صحة النجف الدكتور علاء الكعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اجتماعاً طارئاً عقد برئاسته وضم معاون المدير العام ومدراء أقسام الفنية والتفتيش والتخطيط ومدراء مستشفيات الحكيم والصدر".وأضاف الكعبي أن "الاجتماع ناقش الزيادات الكبيرة في الإصابات والاجراءات الواجب القيام بها لاستيعاب الحالات المرضية، وتم اتخاذ قرارات عدة منها تحويل مستشفى الحكيم العام لاستقبال مرضى كورونا فقط، وإيقاف العمل به اعتبارا من يوم غد السبت، ليبدأ باستقباله مرضى كورونا".ولفت إلى أن "من بين القرارات الأخرى تفعيل ردهات العزل في المستشفيات وتهيئة مستشفى الحكيم للحالات الحرجة والشديدة فقط واعتماد آلية الإحالات الصحيحة إليها وبعد الاتصال المسبق لغرض توفير الأسرة للمرضى".وتابع أن "الاجتماع شدد على ضرورة متابعة وتجهيز كميات كافية من الأوكسجين فضلاً عن متابعة المولدات وإدامتها بشكل دوري ومستمر، والاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة من قبل مدراء المؤسسات بحق الموظفين غير الملقحين، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تنسيب ونقل الكوادر استناداً لتوجيهات الإدارة العامة وبدون تأخير للظرف الطارئ والعمل على استقبال الحالات الشديدة التي تحتاج للدخول للمستشفى وتشجيع العمل ببروتوكولات العلاج المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة لتقليل زخم الحالات في المستشفى".