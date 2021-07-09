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امانة مجلس الوزراء تنشر قرار لجنة السلامة الوطنية الخاص باجراءات مواجهة كورونا

21,166 مشاهدة

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن نص قرارات اللجنة العُليا للصحة والسلامة الوطنية التي اتخذتها في جلستها السابعة المُنعقدة في تاريخ ٧/٧/٢٠٢١، بشأن الإجراءات الوقائية الجديدة من جائحة فيروس كورونا.

وتنشر السومرية نيوز فيما يلي نص القرار:

1- التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، الإيعاز إلى دوائرها تزويد دوائر الصحة/ المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بقوائم تتضمن أعداد منسوبيها المشمولين بالتلقيح بأقرب وقت ممكن، لإدراجهم في خططهم الخاصة بتوزيع ونشر لقاحات (كوفيد- 19)، في القطاعات والمراكز الصحية، والإسراع بعملية تلقيحهم في المنافذ التلقيحية في تلك المراكز، أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك المواقع بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض، إضافة إلى حث موظفيهم على التسجيل في المنصة الإلكترونية والحجز لأخذ لقاح (كوفيد-19) في المؤسسة التي يرغب التلقيح فيها.

2- تطبيق مشروع إصدار شهادة التلقيح الدولية في دائرة العيادات الشعبية.

٣- تنسيق وزارة الخارجية بينها ووزارة الصحة والبيئة؛ لتحديد آليات التعامل بالمثل مع الدول التي تفرض إكمال جرع لقاحات معينة لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين وبما تراه وزارة الخارجية مُلائما.

4- استثناء الموظفين الدبلوماسيين من الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (١٥٨ لسنة ٢٠٢١) مع إبراز فحص (PCR) سالبا خلال (72 ساعة) من دخول العراق، يثبت خلوهم من مرض (كوفيد-19) مع حجر إلزامي في مقر عملهم أو سكنهم ولا يسمح بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالبا ثانيا، في اليوم الرابع عشر (١٤) من الحجر الصحي الإلزامي؛ ليتسنى لهم أداء أعمالهم من دون إرباك.

٥- استثناء الفرق الطبية من الفقرة (٤) من قرار مجلس الوزراء (١٥٨ لسنة ٢٠٢١)، على أن يكونوا مُلقحين بجرعتين من لقاح (كوفيد-19)، ومضى أكثر من أسبوعين على آخر جرعة، وأن يجلبوا فحص (PCR) سالبا خلال (72 ساعة) من دخول العراق يثبت خلوهم من مرض (كوفيد-19)، مع فحص (PCR) سالبا داخل العراق خلال (24 ساعة) من دخولهم، وحجر إلزامي في مقر سكنهم لمدة (7) أيام، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالبا ثالثا في اليوم السابع من الحجر الصحي الإلزامي.

٦- إعطاء صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة (بضمنهم الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ألّا يقل عن (50%) بحسب ما يرتؤونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة، مع استمرار دوام موظفي وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص (PCR) سالبة لمرض (كوفيد -19) أسبوعية، أو جلب (كارت) اللقاح الذي يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد-19).

٧- استمرار فرض حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من ١٢ مساء ولغاية الساعة 5 صباحًا، طيلة أيام الأسبوع.

8- استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة.

٩- تأكيد إلزام هيئة الاعلام والاتصالات القنوات الإعلامية كافة، بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض (كوفيد-19) وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح بلقاحات (كوفيد-19) المتوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق.


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