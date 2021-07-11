الصحة تحدد الفئات المستثناة من التلقيح وتحسم جدل "الإجباري"

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الفئات المستثناة من التلقيح ضد فايروس كورونا، فيما حسمت الجدل بشأن تطعيم الموظفين إجبارياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لا يمكن إعطاء لقاح كورونا لبعض الفئات في الوقت الحاضر ومن هذه الفئات، النساء الحوامل، ومن هم دون سن الـ18 عاماً، ومن لديهم حساسية من مكونات اللقاح نفسه"، مؤكداً "عدم إجبار الموظفين على تلقي اللقاح، ولا يوجد أساس قانوني لذلك".

وشدد البدر، أن "الوزارة طالبت الموظفين بجلب بطاقة فحص كورونا بشكل أسبوعي أو بطاقة التلقيح، ولم تتطرق الى محاسبة الموظفين غير الملقحين، وأنه لا يوجد أي نص أو قرار من قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية يشير إلى ذلك"، لافتاً الى "قيام وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ حملات محدودة لاجراء التطعيم في بعض الدوائر والمؤسسات".

وأشار إلى "إمكانية توسعة هذه التجربة التي شملت نقابة الأطباء"، مشدداً على "ضرورة تلقي اللقاحات في المراكز المخصصة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة أكدت قبل أيام، على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، الايعاز إلى دوائرها تزويد دوائر الصحة/ المراكز الصحية بقوائم تتضمن أعداد منسوبيها المشمولين بالتلقيح بأقرب وقت ممكن، لإدراجهم في خططهم الخاصة بتوزيع ونشر لقاحات (كوفيد- 19)، في القطاعات والمراكز الصحية، والإسراع بعملية تلقيحهم في المنافذ التلقيحية في تلك المراكز، أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك المواقع.