صور أولية لحريق مركز عزل مصابي كورونا في ذي قار

تنشر السومرية نيوز، صوراً أولية لحريق مركز عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار.