ثلاث وفيات و14 مصاباً على الأقل بحريق مركز عزل كورونا بذي قار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل ثلاث وفيات و14 اصابة بحروق واختناق نتيجة حريق في مستشفى الامام الحسين"، مشيراً الى أن "العشرات من المصابين مازالوا محاصرين داخل المركز نتيجة الحريق".وأضاف المصدر أن "الفرق ما زالت مستمرة بالمكافحة في محاولة لانقاذ المرضى وابعاد خطر النيران عنهم".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار.