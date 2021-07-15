العراق يواصل تسجيل ارقام مخيفة باصابات كورونا

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد اكدت "الصحة تسجيل 9337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات الى 1466529 اصابة منذ تفشي الوباء في العراق".واضافت انه "تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليصل اجمالي الوفيات الى 17707".كما اشارت الوزارة الى "تماثل 6505 حالات جديدة للشفاء، فيما لفتت الى تلقي 16519 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".