انخفاض طفيف في الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزراة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل اكثر من 8 آلاف اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد اكدت "الصحة تسجيل 8336 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات الى 1474865 اصابة منذ تفشي الوباء في العراق".

واضافت انه "تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليصل اجمالي الوفيات الى 17751".

كما اشارت الوزارة الى "تماثل 7805 حالات جديدة للشفاء، فيما لفتت الى تلقي 39353 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".