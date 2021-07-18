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نبأ غير سار من صحة الكرخ بشأن كورونا وتوجه نداء عاجلا للحكومة

14,048 مشاهدة

نبهتْ صحة الكرخ على معاناة مستشفياتها من ضغط كبير على اجهزة التنفس والانعاش والاسرة بسبب الزخم باعداد مصابي كورونا.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "هناك زيادة ملحوظة لحالات الاصابة بكورونا في مستشفيات الكرخ ومنها المستشفى الاقتصادي الذي يشهد تزاحم المرضى وعدم وجود اسرة خالية لرقود الحالات الشديدة".
 
واضاف ان "مستشفى دار السلام الخاص بمعالجة كورونا بسعة 400 سرير، وايضا المستشفى الميداني في ابي غريب يعانيان ايضا من ضغط كبير من قبل المصابين لحجز اجهزة الانعاش".
 
وعزا الحجامي "الزخم على اجهزة الانعاش الى عوامل عديدة منها، مراجعة المواطنين المؤسسات الصحية بمرحلة متأخرة، وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعزوف بعضهم عن اخذ اللقاح".
 
واكد ان "اللقاح لا يمنع الاصابة 100 %، اذ قد يصاب بعضهم باصابات خفيفة بعد الجرعة الاولى او الثانية لان الاجسام المضادة لم تتكون في الجسم"، مشددا على ان "اللقاح ضروري جدا لانه يقلل من تأثيرات الفيروس في جسم المصاب ويضعفه ويجعله تحت السيطرة ويتجاوب مع المضادات وهذا بحد ذاته هزيمة للفيروس".
 
واشار الى ان "السبيل الوحيد للحد من كثرة تحور الفيروس هو التطعيم بأكبر قدر ممكن والالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية من اجل الوصول الى المناعة المجتمعية".

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