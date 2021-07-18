بينها الحظر الشامل وإيقاف الدوام.. الصحة ترفع توصيات لرئاسة الوزراء

رفعت وزارة الصحة والبيئة، مجموعة توصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء/ اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وتضمنت التوصيات، بحسب وثيقة وردت إلى السومرية نيوز، "فرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوماً، وإيقاف الدوام الحضوري في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية لمدة 30 يوماً، ومنع التجمعات البشرية، وغلق دور العبادة والمزارات".

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "هذه الوثيقة هي عبارة عن مقترحات وافكار في حال تغير الموقف الوبائي الحالي واحتياجنا الى تطبيق تدابير اكثر صرامة".

أدناه نص الوثيقة: