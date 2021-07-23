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كورونا حول العالم.. قفزة قياسية في دول عدة

2,415 مشاهدة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و298526.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.

المكسيك تواصل تسجيل إصابات قياسية
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 16244 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، وهي أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ نهاية كانون الثاني ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين 709739.

وقالت الوزارة إنها سجلت 419 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 237626.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير، وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخراً إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60%.

49757 إصابة جديدة بالبرازيل
قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن البلاد سجلت 49757 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1412 وفاة بسبب مرض "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الأخيرة.

تراجع طفيفي في إصابات ولاية فيكتوريا
سجلت ولاية فيكتوريا - ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان- تراجعاً طفيفاً في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، في الوقت الذي دخلت فيه أسبوعها الثاني من العزل العام الصارم لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقالت إدارة الصحة في الولاية إنه تم رصد 14 حالة جديدة منقولة محلياً، انخفاضاً من 26 حالة في اليوم السابق وكلها مرتبطة بالتفشي الحالي لسلالة دلتا.

48 إصابة جديدة في الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيسي سجل 48 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، انخفاضاً من 50 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل دون تغيير عن اليوم السابق، وكانت جميع الحالات المحلية في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.

ورصدت البلاد 35 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 18 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 924462 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

تايلاند تسجل 14575 إصابة جديدة
سجلت تايلاند، الجمعة، عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 14575، في ثالث يوم على التوالي تسجل فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عدد إصابات قياسياً، مما يرفع المجمل إلى 467707.

كما سجلت تايلاند 114 وفاة، لترتفع الوفيات إجمالاً إلى 3811.

ونجمت الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات عن تفش للفيروس منذ مطلع أبريل نيسان لسلالتي ألفا ودلتا الشديدتي العدوى من كوفيد-19.

وكانت تايلاند قد فرضت العزل العام على العاصمة بانكوك وتسعة أقاليم أخرى، في أشد قيود تفرضها منذ أكثر من عام لمكافحة الفيروس.

35342 إصابة جديدة في الهند
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 35342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و483 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 31.29 مليون، وبلغ عدد الوفيات 419470 وفقاً للبيانات الحكومية.
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