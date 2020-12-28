بالصور: تسريحات شعر تناسب حفل رأس السنة.. أيهما ستعتمدين؟

الشعر القصير مناسب أيضًا لتصفيفات الشعر الجميلة. يمكن اعتماد القصّة الصبيانية في بعض الأحيان بشكل قصير جدًا، وأحيانًا متدرّجة أو غير منتظمة. تأثيرات سهلة، مطليّة، مشدودة…. هناك حقا شيء للجميع. لمزيد من الغرابة، نجرؤ على الشعر الرطب الرائع wet hair. تصفيفة الشعر الرطبة هذه هي واحدة من الاتجاهات المتبقية لهذه السنة. مثالية لقصة شعر قصيرة، ستمنحك إحساسًا كبيرًا طوال السهرة.يسمح الشعر الطويل بمجموعة من تسريحات الشعر السهلة التحقيق. من بين أكثرها أناقة: تاج الجديلة، أو كعكة منخفضة متطورة أو ذيل الحصان العالي السلس. ولكن في ليلة رأس السنة الجديدة، إنها أيضًا فرصة للتباهي بإطلالة مميّزة جدًا. مموّج أو فائق النعومة، أو نترك شعرنا خاليًا من أيّ شيء مثل الهواء. الحيلة: نزيد حجم تصفيفة الشعر مع فرق إلى الجانب.الأكسسوار هو الأداة الأساسية لتصفيفة الشعر ليلة رأس السنة. الربطة المطاطية الدائريّة المخملية، شريط أنيق مربوط حول كعكة، ووشاح رأس على شعر فضفاض، وعقال لروح بوهيمية... تستخدم الأكسسوارات بكثافة. هناك قاعدة واحدة فقط: اختاري موديلاً يناسب فستانك المسائي.