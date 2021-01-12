لعلاج مشاكل الشعر... إليك هذه المادّة الفعالة!

ويستخدم خبراء التجميل الكولاجين كمكون جديد لعلاج مشكلات الشعر المختلفة، فهو يمد الشعر بالأحماض الأمينية اللازمة لإعادة نموه.ويساعد الكولاجين على مكافحة الشوارد الحرة، والتي تعمل على إتلاف بصيلات الشعر ما يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه، إذ يعمل بنفس طريقة مضادات الأكسدة ويحمي الشعر من تأثير العوامل الخارجية الضارة، مثل الحرارة والأشعة فوق البنفسجية والتلوث وغيرها.وكذلك يمنع ترقق الشعر وتساقطه، فمع التقدم في العمر ونقص مستوى الكولاجين في البشرة وفي فروة الرأس تضعف البصيلات، ما يسبب ترقق الشعر وتساقطه. ويساعد ايضا في تأخير الشيب المبكر.