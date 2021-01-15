استنشاق هذه الروائح يساعد على إنقاص الوزن

يفشل معظم الأشخاص الذين يهدفون لفقدان الكيلوغرامات الزائدة، في محاولة كبح الشهية وفقدان الرغبة في تناول الطعام، إذ ليس من السهل على الإطلاق الحد من تناول السعرات الحرارية والتخلي عن تناول الوجبات المفضلة، وذلك وفقا لما نشره موقع "تايمز أوف إينديا".ومع ذلك، هناك بعض الطرق للتغلب على هذه المشكلة وقمع الشعور بالجوع، مثل استنشاق بعض الروائح، وذلك لأنه يمكن أن تساعد بعض الروائح في إنقاص الوزن عن طريق الحد من الشعور بالجوع وبالتالي الحد من الإفراط في تناول الطعام.وتشمل بعض الروائح التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن ما يلي:لا يساعد تناول التفاح فقط في إنقاص الوزن، ولكن حتى استنشاقه يمكن أن يكون فعالاً، والشيء نفسه ينطبق على الموز، إذ كشفت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ويستنشقون رائحة الموز أو التفاح الأخضر عند الجوع، فقدوا وزنا أكبر مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك، وذلك لأن رائحة هذه الفاكهة يمكن أن تكبح الشهية.يمكن أن يؤدي تناول الطعام المطهي بزيت الزيتون أو استنشاق زيت الزيتون، إلى تعزيز الشعور بالامتلاء، وذلك لأنه يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة (MUFAs)، وهي من الدهون الصحية التي يمكن أن تقلل من دهون البطن.يمكن أن تتحكم رائحة الشوكولاتة الداكنة في هرمون الجريلين، وهو هرمون ينظم الشهية ويرسل إشارات إلى العقل عندما تكون جائعا، حيث وجدت دراسة أجريت في عام 2010 أن استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة يقلل الشهية ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويمكن أيضا تناول قضمة من الشوكولاتة الداكنة لأنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل الزنك.الثوم هو غذاء خارق معروف بخصائصه الطبية، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يساعد أيضا في الحد من الجوع ودعم فقدان الوزن، حيث أن تناول طعام يحتوي على الثوم، والذي له رائحة قوية ونفاذة، يجعلك تأكل بمقدار وكمية أقل والسبب يعود في ذلك إلى رائحته، والشيء نفسه ينطبق على الفلفل الحار.يمكن لرائحة زيت النعناع المنعشة أن تساعد في كبح الشعور بالجوع، وذلك لأن زيت النعناع مرتبط بتحفيز العصب الثلاثي التوائم، ويساعد استنشاق هذا الزيت مرة أو مرتين في اليوم أيضا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.