6 أخطاء تمنعك من فقدان الوزن.. إحذرها

فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء محاولة فقدان الوزن، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:فقدان الوزن يتجاوز الرقم الذي يظهر على الميزان. إنه الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الناس. تأكد من البحث عن التغييرات في عوامل مثل مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي والعافيةعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ أو النشاط المفرط.التمرين ضروري، لكن احرص على أن يكون بمقدار معتدل، فالقليل جدًا من التمرين أو الإفراط في النشاط البدني، قد لا يناسب احتياجاتك وأهدافك في فقدان الوزن، وقد لا يؤدي إلى نتائج جيدة.تعتبر تمارين رفع الأثقال والمقاومة من أكثر الطرق فعالية لتحسين تكوين الجسم بشكل عام، ويجب تضمينها في روتين التمرين الخاص بك، خاصة إذا كنت تهدف إلى إنقاص دهون البطن وتقوية عضلات البطن.قد لا يساعدك عدم تزويد جسمك بالغذاء اللازم قبل التمرين أو بعده في الحصول على أفضل الفوائد، كما أن الكثير من الكربوهيدرات والدهون أو عدد أقل من البروتينات قد يضعف عملية التعافي والراحة.يعد الالتزام بنظام معين أمراً خاطئاً، إذا كنت تريد أن تكون عملية فقدان وزنك ناجحة، فجرّب تبديل أنظمة التمرين، فهذا يبقي جسمك في مواجهة التحديات المختلفة.من المهم أن تستمر في الحركة طوال اليوم، فالجلوس لساعات طويلة بعد التمرين قد يكون أمرًا سيئًا. حاول أن تظل نشطًا طوال اليوم.