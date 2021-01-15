علاجات منزلية بسيطة لعلاج تشقق اليدين في الشتاء

قد يؤدي الهواء البارد والجاف للتدفئة وغسل اليدين المتكرر واستخدام المطهرات بكثرة ، وهو ما أصبح أكثر من المعتاد الآن بسبب وباء كورونا، إلى جفاف اليدين وتشققهما. كما أن منتجات العناية الكلاسيكية، مثل كريمات اليدين قد لا يكون لها تأثير طويل الأمد بسبب كثرة المواد الكيميائية المضافة لها.في البرد، تنتج الغدد الدهنية دهوناً أقل، وتهاجم منتجات الصابون الغلاف الحمضي الواقي للجلد، والذي بدوره يفقد القدرة على الحفاظ على حاجز الدهون في الجلد أيضاً. وفي أسوأ الحالات، يكون الجلد المتشققأكثر عرضة لاختراق البكتيريا. لذلك من المهم أن تعتني بيديك دون إهمال تدابير النظافة الضرورية الحالية.لست بحاجة إلى اقتناء منتجات باهظة الثمن للحفاظ على نعومة يديك في فصل الشتاء، بل هناك علاجات متوفرة في منزلك وتقدم لك أفضل النتائج، كما ينصح بها موقع msn lifestyle:الزيوت تفيد ضد تشقق جلد بشرتك، لأنها تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من التأثيرات البيئية والبكتيريا. يمكنك أيضاً ارتداء قفازات قطنية رقيقة لتحسين امتصاص الزيت.للحصول على علاج أكثرفعالية، يمكنك وضع يديك في حمام زيت مدة خمس دقائق على الأقل. كما يُنصح باستخدام زيت الزيتون في هذه الحالة مع مراعاة تدفئة الزيت قليلاً. ثم ترك بقايا الزيت مدة خمس دقائق أخرى على اليدين ومع عدم غسلهما والاكتفاء فقط بتجففيها برفق بقطعة قماش نظيفة.يحتوي دقيق الشوفان على العديد من الفيتامينات منها فيتامين B التي يمكن أن تساهم في الحصول على بشرة جميلة وعناية جيدة. يمكن عمل عجينة سميكة شبه صلبة مكونة من حوالي كوب من رقائق الشوفان وقليل من الماء الفاتر. ضع هذه القناع بشكل كثيف على الجلد المتشقق على يديك، وقم بتغطيتها بقطعة قماش. ينصح يوضع هذا القناع إلى مدة تصل إلى عشر دقائق، وبعدها اشطف يديك بالماء الفاتر.يحتوي لب ثمرة الأفوكادو أيضاً على العديد من الفيتامينات التي تسرع تجديد الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الدهون العالية في الأفوكادو تحمي البشرة. يُمزج لحم ثمرة الأفوكادو الناضجة بقليل من زيت الزيتون، مما يجعل منه كتلة كريمية يمكنك وضعها على يديك مدة ربع ساعة ثم يغسل بدون صابون.حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر لحاجز الدهون في الجلد، يجب غسل يديك بالماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن. بالإضافة إلى استخدام بعض منتجات الصابون الخالية من الإضافات، مثل العطور وغيرها والتي تدمر الغلاف الحمضي للجلد وبالتالي تسريع جفاف يديك. لهذا ُينصح باستخدام صابون لطيف على البشرة، يحافظ على درجة حموضة الجلد بدرجة pH 5.5، والتي ليس لها تأثير سلبي على البشرة.