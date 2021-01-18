لشعر كثيف ولامع... طبّقي أسرار ميغان ماركل الجماليّة!

تشتهر ميغان ماركل بشعرها الكثيف واللامع والجميل سواء اعتمدت التسريحة المالسة أو الكعكة العشوائية. ولا شك في أنها تهتم كثيراً بشعرها حتى يبدو على هذا الشكل، لاسيما وأن صور طفولتها تظهرها بشعر مجعد وكثيف، فيما تكشف الآن عن شعر مالس ولامع على الدوام. فما هي أسرار ذلك الشعر الصحي والجميل؟



1. النظام الغذائي المتوازن



للحفاظ على لمعان شعرها، تخضع ميغان لنظام غذائي صارم مشتمل على المكونات المغذية الضرورية للشعر. كما تتناول المكملات الغذائية الخاصة بالشعر، والتي تحافظ على صحته وتضمن عدم تساقطه.



2. قص الأطراف



تواظب ميغان ماركل على قص أطراف شعرها كل 6 أسابيع للحؤول دون تقصف الأطراف والحفاظ على امتلائ الشعر. للحفاظ على لمعان شعرها، تخضع ميغان لنظام غذائي صارم مشتمل على المكونات المغذية الضرورية للشعر. كما تتناول المكملات الغذائية الخاصة بالشعر، والتي تحافظ على صحته وتضمن عدم تساقطه.تواظب ميغان ماركل على قص أطراف شعرها كل 6 أسابيع للحؤول دون تقصف الأطراف والحفاظ على امتلائ الشعر.

3. اعتماد التسريحة المموجة



تتفادى ميغان ماركل التسريحة المالسة تماماً وتستعيض عنها بالتسريجة المموجة. فمن شأن هذه التموجات إضافة الحجم والحياة إلى الشعر. أما التسريحة المالسة فيمكن أن تجعل الشعر يبدو مفتقداً إلى الحياة.



4. استعمال الأقنعة المغذية



يحتاج الشعر إلى أقنعة ومغذية ومرممة على الدوام. لذا، تواظب ميغان ماركل على استعمال القناع المرمم الذي يعيد الحيوية إلى شعرها.



تتوافر أنواع عدة من أقنعة الشعر في الأسواق وما عليك إلا اختيار الأنسب لشعرك.

يذكر أن أقنعة الشعر على اختلاف أنواعها تعيد اللمعان والنعومة إلى الشعر وتجعله يبدو قوياً وصحياً.

5. منتجات حماية الشعر من الحرارة



إذا كنت تواظبين على استعمال أدوات تصفيف الشعر، مثل ميغان ماركل، عليك استعمال المنتجات التي تحمي الشعر من الحرارة للحؤول دون تكسّر الشعر وتقصفه.