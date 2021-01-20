Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
دمشق تتهم واشنطن بنقل 70 "إرهابياً" من الحسكة إلى التنف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فى زمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من السرطان

للنساء فقط

2021-01-20 | 04:00
فى زمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من السرطان
المصدر:
العربية
4,464 مشاهدة

7 فوائد صحية و3 طرق لتحضيره ساخنًا ومثلجًا وخلطه مع إضافات مفيدة صحيًا وتناوله بعد ربع ساعة أو تخزينه لمدة شهر!

يشتهر شاي الرمان، الذي يتم تحضيره إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة أو العصائر المركزة الممزوجة بالشاي الأخضر أو أي شاي عشبي، بفوائده الصحية المتعددة.

ووفقا لما نشره موقع Boldsky، يعد مشروب الرمان من الوسائل الآمنة والفعالة لتقوية جهاز المناعة، والتي تعد أحد الوسائل المهمة لمكافحة الإصابة بالعدوى من الكثير من الفيروسات والجراثيم الضارة.

يعتبر الرمان من الثمار القديمة التي لها العديد من الأنشطة الفسيولوجية الواعدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات.

فوائد شاي الرمان
1- تقوية المناعة

يحمل الشاي المصنوع من قشر الرمان تأثيرات مناعية. ويمكن أن يساعد وجود السكريات في القشرة على تعزيز المناعة. يستخدم شاي الرمان في علاج مرضى السرطان من خلال تقوية أجهزتهم المناعية، التي تتأثر بسبب العلاج الكيميائي. ويسهم عنصر البوليفينول في الرمان بفاعلية في حماية الجسم ضد الكثير من مسببات الأمراض.

2- مضاد للميكروبات

يحتوي شاي الرمان، بحسب ما تضمنته نتائج دراسة مشتركة شارك فيها علماء من جامعتي ستيت نيوجيرسي وتينيسي، على عوامل مضادة للميكروبات مثل حمض الإيلاجيك وعنصر التانين بخواصه الفينولية، والتي يمكن تساعد في منع مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وخاصة المكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا، علاوة على أنه فعال ضد السلالات شديدة الإمراض والمقاومة للأدوية.

3- يدعم صحة القلب

يغذي شاي الرمان جسم الإنسان بمواد البوليفينول الرئيسية مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية والبونيكالاجين ذات النشاط القومي المضاد للأكسدة. وتشير دراسة، أجراها بروفيسور مايكل أفيرام بمركز رامبام للأبحاث الطبية، إلى أن هناك خصائص للبوليفينول تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

4- يساعد في إنقاص الوزن

بحسب نتائج دراسة، أجراها بروفيسور أودري نيرينك من جامعة لوفان البلجيكية، تساعد الكمية العالية من حمض البونيك في شاي الرمان في إنقاص الوزن بسبب تأثيرات خفض الكوليسترول. كما يؤدي إلى تقليل الدهون الضارة في الدم وبشكل عام، يساعد شاي الرمان في منع زيادة الوزن إلى حد كبير.

5- مضاد للسرطان

تشير دراسة، أجريت بجامعة أرسطو في اليونان، إلى أن الكيرسيتين وحمض الإيلاجيك في شاي الرمان لهما خصائص مضادة للسرطان والتي يمكن أن تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. وتوضح الدراسة أن الرمان فعال ضد العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الخلايا الكلوية وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.

6- يقي من مرض الزهايمر

يتميز شاي الرمان بخصائص مضادة للجراثيم العصبية. قد تساعد مادتا يوروليثين وبونيكالاجن في شاي الرمان على إبطاء تطور الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. ثبت علميًا فاعلية مادة يوروليثين في منع التهاب الخلايا العصبية بينما تقلل بونيكالاجن من ضعف الذاكرة الناجم عن الالتهاب.

7- يمنع هشاشة العظام

أظهرت دراسة، أجراها باحثون بالمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية Inserm، أن الأنشطة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لشاي الرمان يمكن أن تكون مفيدة لهشاشة العظام. كما يساعد في منع فقدان العظام وتقليل الأضرار التي لحقت بالعظام بسبب الجذور الحرة.

طرق التحضير
يمكن تحضير شاي الرمان بعدة طرق، من بينها شاي الرمان مع بعض بذور الذي يقدم ساخنًا أو شاي رمان بالزنجبيل والليمون أو شاي الرمان المثلج:

طريقة شاي رمان بالبذور
• فرط بذور ثمرتي رمان
• سحق البذور في الخلاط لإخراج العصير. خلط المزيج جيدًا مع إضافة بعض البذور السليمة.
• تخزين الخليط في وعاء لمدة شهر واحد.
• لتحضير الشاي، يتم سكب حوالي 4-5 ملاعق كبيرة من العصير في الكوب مع ملعقة من البذور.
• إضافة الماء الساخن.
• ثم يتم التحلية بالعسل حسب الاحتياج.
• فرط بذور حبة رمان واحدة
• غسل قشر برتقال أو ليمون ثم يتم الغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين.
• ثم تضاف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور و4-5 أوراق نعناع.
• يوضع المزيج بعد التقليب جيدًا في برطمان مع تغطيته بإحكام.
• يترك المزيج للنقع لمدة 15-20 دقيقة.
• يتم تصفية المزيج من القشور.
• بعد صب الشاي في كوب يمكن تحليته بالعسل.

شاي رمان مثلج
• يتم عصر بذور الرمان للحصول على مقدار كوب
• تضاف ملعقة كبيرة عصير ليمون وعدد 4 إلى 5 أوراق نعناع.
• يضرب المزيج في الخلاط جيدًا.
• يمكن التحلية بالعسل.
• ثم توضع 4 إلى 5 مكعبات ثلج قبل صب المشروب في الأكواب.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

للنساء فقط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:00 | 2021-01-20 16:00
15:45 | 2021-01-20 15:45
15:38 | 2021-01-20 15:38
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
25.68%
03:41 | 2021-01-19
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:41 | 2021-01-19
قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في أول أيام بايدن
17.06%
08:30 | 2021-01-19
قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في أول أيام بايدن
08:30 | 2021-01-19
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
15.75%
03:49 | 2021-01-20
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
03:49 | 2021-01-20
&quot;انفجار جليدي&quot; في الصحراء الكبرى... مشاهد لا تصدّق!
14.95%
08:49 | 2021-01-19
"انفجار جليدي" في الصحراء الكبرى... مشاهد لا تصدّق!
08:49 | 2021-01-19
الصحة تصدر بياناً تحذيرياً جديداً: الوضع الوبائي لم ينحسر بعد
13.57%
03:11 | 2021-01-19
الصحة تصدر بياناً تحذيرياً جديداً: الوضع الوبائي لم ينحسر بعد
03:11 | 2021-01-19
بالفيديو: العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!
Play
12.98%
04:30 | 2021-01-19
بالفيديو: العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!
04:30 | 2021-01-19
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.