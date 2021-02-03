4 علامات نفسيّة تكشف أنك تعانين من إدمان التسوّق!

1. لا يمكنك السيطرة على رغبتك في الشراء. فأنت تريدين أن تمتلكي أي منتج جديد مهما بلغ ثمنه. وهذا يؤدي إلى شعورك بالقلق الظاهر.2. فقدان السيطرة. وهذا يعني أنه لا يمكنك التوقف عن إنفاق المال بأي طريقة تتوافر لك.3. تؤثر هذه العادة في مختلف جوانب حياتك، وهي لا تتوقف على المناسبات ولا على وقت محدّد من النهار. كما قد تنعكس بطريقة سلبية على الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية.4. الشعور بالحرمان والإحباط في حال عدم القدرة على الشراء. وفي هذه الحالة، تظهر علامات القلق والغضب والانفعال.