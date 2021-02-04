نصائح أساسية للعناية بالبشرة وتفادي الشيخوخة المبكرة

لذلك فإن Begoun تؤكد على ضرورة التعرف على بعض هذه العادات لتغييرها فوراً، وذلك حتى نساهم بإبعاد الشيخوخة عن البشرة بمعدل 10 سنوات إلى الأمام، ومن أهم هذه العادات التي يجب أن تتغير:"يعتبر الصابون من مجففات البشرة؛ لأنه يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد، كما يعمل على سد مسام البشرة ، وبالأخص البشرة الحساسة، فالصابون يسبب للبشرة الكثير من المشاكل، لذا عليك البعد كل البعد عن استخدامه مع ضرورة استبداله بغسول لطيف ومناسب لضمان تنظيف البشرة بشكل فعال وآمن".الإهمال في وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل هو السبب الأكثر تاثيراً في ظهور التجاعيد المبكرة على الجلد، لذلك على كل سيدة عدم التغاضي أبداً عن استخدام كريم الشمس، وذلك حتى تضمن التقليل من تأثير الأشعة فوق البنفسجية المسببة للتجاعيد على البشرة.عليك إزالة المكياج بمنتجات مخصصة لذلك، خاصة مكياج العينين كالكحل والماسكارا، فالماء وحده لن يقدم لك التنظيف المطلوب، لذا استخدمي قطنة مبللة بمزيل المكياج لإزالة أي أثر لمستحضرات التجميل ببطء وبحركات دائرية؛ لأن ذلك يساعد على تنظيف البشرة بشكل فعال من جهة مع تنشيط الدورة الدموية بها من جهة أخرى.معظم السيدات يقمن بشراء منتجات البشرة دون التأكد فيما لو كانت مناسبة للبشرة أم لا، وهذا خطأ كبير، لذا عليك باستشارة خبير قسم التجميل في المتجر ليقدم لك المنتج المناسب لنوع بشرتك، والذي سيقدم لها الفائدة دون إلحاق الضرر بها.من الضروري إزالة المكياج جيداً من البشرة قبل النوم، فأثناء فترة النوم تنتج البشرة زيوتاً طبيعية لتساعد على تجديد خلاياها، وعندما تتركين البشرة دون إزالة المكياج عنها فأنت بذلك تمنعيها من الترطيب الطبيعي، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة بها.