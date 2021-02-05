وصفات طبيعية وسهلة لعلاج الكلف... جرّبيها!

الكلف Melasma مشكلة جلدية تتمثل بظهور بقع داكنة اللون على الجلد نتيجة خلل في إنتاج الصباغ المسؤول عن لون الجلد، الميلانين Melaninالذي تفرزه الخلايا الصباغية Melanocytes الموجودة بأعداد كبيرة داخل البشرة.



يشيع ظهور الكلف عند النساء بنسب أكثر من الرجال، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاماً وكذلك في فترة الحمل. في التالي نقدم اليك وصفات منزلية سهلة، جميعها طبيعية، من أجل التخلص من الكلف والعناية بالبشرة.

وصفات طبيعية لعلاج الكلف



الألوفيرا لعلاج الكلف العميق

• يستخرج الجل من نبتة الألوفيرا.

• تفرك البشرة بجل الألوفيرا لمدة دقيقتين.

• يترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

• تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مرضية.