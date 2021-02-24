إليك طرق فعّالة لتنظيف الكتابة عن الجدران

مهما كان نوع القلم، فإن استخدامه من قبل الأطفال على الجدران، يفسدها. وفي هذا الإطار، نعدّد لك طرق تنظيف الجدران من الكتابة، باستخدام منتجات متوافرة في كل بيت.

علامات القلم الرصاص



تستخدم ممحاة في التخلّص من آثار القلم الرصاص، مع التحلّي بالصبر أثناء العمل.



وثمة طريقة ثانية، إذا لم تنفع الأولى، عبارة عن خلط كمّ ضئيل من صودا الخبز في وعاء، مع الماء، فتغمس قطعة قماش نظيفة في المحلول، لفرك الكتابة.



يمكن لمعجون الأسنان الأبيض أن يساعد، بدوره، في نزع علامات القلم الرصاص عن الجدران، من خلال وضع كمّ قليل منه على قطعة قماش ناعمة، فالفرك، برفق.



تعدّ المنظفات الخفيفة فعالة، في هذا الإطار، فيخفف كم قليل من المنظف في الماء، وتستخدم قطعة قماش نظيفة، في مسح العلامات. تستخدم ممحاة في التخلّص من آثار القلم الرصاص، مع التحلّي بالصبر أثناء العمل.وثمة طريقة ثانية، إذا لم تنفع الأولى، عبارة عن خلط كمّ ضئيل من صودا الخبز في وعاء، مع الماء، فتغمس قطعة قماش نظيفة في المحلول، لفرك الكتابة.يمكن لمعجون الأسنان الأبيض أن يساعد، بدوره، في نزع علامات القلم الرصاص عن الجدران، من خلال وضع كمّ قليل منه على قطعة قماش ناعمة، فالفرك، برفق.تعدّ المنظفات الخفيفة فعالة، في هذا الإطار، فيخفف كم قليل من المنظف في الماء، وتستخدم قطعة قماش نظيفة، في مسح العلامات.





آثار الحبر



يمكن للأسيتون نزع آثار الحبر عن الجدران، عن طريق غمس قطعة قطن في المستحضر المذكور، ومحاولة إزالة العلامات برفق. علمًا أن دعك الجدران، بقوة، قد يتسبب بتساقط قشرة الطلاء أيضًا.



معجون الأسنان مساعد أيضًا في إزالة علامات الحبر، إذ يوضع كمّ صغير منه على قطعة قماش ناعمة، بغية مسح البقع. يمكن للأسيتون نزع آثار الحبر عن الجدران، عن طريق غمس قطعة قطن في المستحضر المذكور، ومحاولة إزالة العلامات برفق. علمًا أن دعك الجدران، بقوة، قد يتسبب بتساقط قشرة الطلاء أيضًا.معجون الأسنان مساعد أيضًا في إزالة علامات الحبر، إذ يوضع كمّ صغير منه على قطعة قماش ناعمة، بغية مسح البقع.