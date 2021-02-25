هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة النساء؟

وفي هذا الشأن، تفند البروفيسورة البريطانية لوسي تشابل، أستاذة طب التوليد في كليةKing's College London والمتحدثة باسم الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد هذه الأقاويل، ولا ترى وجود أي آلية بيولوجية يمكن للقاح أن يؤثر من خلالها على خصوبة المرأة؛ لأنَّ اللقاح يعمل عن طريق إرسال إشارة إلى الجسم تحتوي على مخطط معين، مما يسمح له بتصنيع جزء صغير غير ضار من "النتوء" المميز لفيروس كورونا، وبذلك يحفّز الجهاز المناعي من أجل التحرك وإنتاج الأجسام المضادّة وكريات الدم البيضاء للتعرّف على الفيروس ومقاومته إذا ما تعرّض إليه مرة أخرى.وتؤكد البروفيسورة أنّ اللقاح لا يمكن أن يصيب الجسم بالفيروس، وليست لديه طريقة للتأثير على المعلومات الوراثية، وأن "الجزيئيات الموصلة" قصيرة العمر للغاية، إذ تقوم بتوصيل الرسالة ثم تتدمر، وهذا هو السبب في أنّ لقاح فايزر على الأخص يحتاج إلى عناية فائقة أثناء التخزين؛ إذ يمكن لمكوناته أن تتفكك، وتصبح عديمة الفائدة بسهولة بالغة.