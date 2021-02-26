تعاني من نقص الحديد في الجسم؟ هذه العصائر الطبيعية تساعد على تعويضه

يعتبر الحديد واحدا من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، لدوره الواضح في إنتاج هيموغلوبين الدم، والذي يعمل على نقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم.

ومع توافر الحديد في معظم أنواع الأطعمة الغذائية، فمن الممكن الحصول عليه أيضاً عن طريق شرب أنواع محددة من العصائر التي تحتوي على الحديد بكميات عالية.

ويأتي في مقدمة هذه العصائر عصير البرقوق، والذي يحتوي على المنغنيز والبوتاسيوم فضلا عن كميات الحديد الوافرة في كل كوب منه، إضافة لاحتوائه على فيتاميني B6 وC، بحسب ما ذكر موقع "elconsolto".

وأيضا عصير السبانخ، والذي يعرف عموما باحتوائه على الحديد بكميات كبيرة، والذي ينصح به في حالات نقص الحديد من الجسم، كما يضم مجموعة من المعادن الأخرى كالمغنيزيوم والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من الفيتامينات التي تضفي عليه فوائد كبيرة.

ويعتبر عصير القرع مع العسل من العصائر الحاوية على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم إضافة للحديد والذي يوجد فيه بمعدل 1.23 ميللي غرام لكل كوب منه.

وآخر هذه العصائر هو عصير الشمندر، الذي يحتوي على الحديد بكثرة ويساعد على تعويض كريات الدم الحمراء في الجسم، إضافة لدوره في تنظيم ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية.

والجدير بالذكر أن هذه العصائر تعتبر علاجاً طبيعياً لمرضى الأنيميا والذي ينتج عن نقص كميات الحديد في جسم الإنسان.