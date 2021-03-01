اتبعي هذه الوصفة المنزلية لإنقاص الوزن في عطلة نهاية الأسبوع

ومن أجل خسارة الوزن في عطلة نهاية الأسبوع، من المفيد أن يُضاف إلى هذه القواعد أيضاً مخفوق يُسرّع عملية حرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم والبقايا الضارّة.ويحتاج تحضير هذا المخفوق الى هذه المكونات: نصف كوب من بذور الكينوا، كوب ماء، رشة من بودرة كبش القرنفل، ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور، ملعقة طعام من زيت الكتان، ربع كوب من الخوخ المجفّف وربع كوب من حليب الأرز.1. يوضع الماء في وعاء على النار مع الكينوا وكبش القرنفل والزنجبيل المبشور ويُترك الخليط حتى يغلي.2. يُترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.3. يُضاف الخوخ وحليب الأرز ويُغطّى الوعاء ويُترك لمدة 5 دقائق.4. يُرفع الوعاء عن النار، وقبل تناول المخفوق يُضاف زيت الكتان إليه.