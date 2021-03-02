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ماء الثوم.. فوائد سحرية لتقوية البصر وعلاج الشعر

للنساء فقط

2021-03-02 | 02:00
ماء الثوم.. فوائد سحرية لتقوية البصر وعلاج الشعر
المصدر:
sputniknews
637 مشاهدة

يمنح ماء الثوم فوائد صحية مذهلة لمن يتناوله بشكل منتظم، إذ يسهم بشكل فعال في تنقية الجسم من السموم والحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتقليل السعال والربو وأعراض البرد الشائعة وغير ذلك من الفوائد للصحة العامة.

وعرض موقع "الإمارات اليوم" عددا من الفوائد السحرية لماء الثوم، نذكرها في ما يلي:

تنقية الجسم من السموم
يساعد على إزالة السموم المتراكمة داخل الجسم والوقاية من كثير من الأمراض مثل السرطان والاكتئاب.

توازن مستويات السكر في الدم
يحتوي ماء الثوم على أكثر من 400 مادة كيميائية تتفاعل مع الجسم لتنشيطه وتعزيز إفراز مستويات الأنسولين بشكل طبيعي في الكبد لتنظيم مستويات السكر.

تخفيف السعال ونزلات البرد
يساعد خلط مستخلص الثوم مع الماء عدة مرات في اليوم على التخلص من السعال، إذ يساعد على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، ومن ثم علاج أعراض الربو والسعال.
 
خفض الكوليسترول
يحتوي الثوم على نسبة من بعض المركبات التي تُعرف باسم فيزوتيرول تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار، لكن لا يغني ذلك عن تناول أدوية الكوليسترول، كما يساعد على تقوية جدران القلب.

تقوية الإبصار
يتميز الثوم بخصائصه المضادة للجراثيم والميكروبات، ما يحافظ على صحة العينين، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، الذي ثبت أنه يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين، خاصةً مع التقدم في العمر والإصابة بمرض السكري.

تعزيز الحياة الجنسية
يساعد الثوم بشكل فعال على زيادة الرغبة الجنسية، إذ ينشط الدورة الدموية بفضل احتوائه على مادة الأليسين التي تحفز تدفق الدم تجاه الأعضاء التناسلية لدى النساء والرجال.

صحة البشرة
تُعرف مادة الأليسين المتوافرة في الثوم بخصائصها المضادة للالتهابات، ما يساعد على علاج الصدفية المزمنة والتهابات البشرة واحمرارها.

علاج تساقط الشعر
يحتوي الثوم على مادة السيلينيوم التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة لمنع تساقط الشعر.



طريقة تحضير ماء الثوم
املأ قدرًا بثلاثة أكواب من الماء، ثم أضف فصوص الثوم بعد تقشيرها وتقطيعها إلى نصفين.

اترك الماء يغلي بضع دقائق.

بعد أن يغلي الماء، أزل القدر من على النار واترك المشروب جانبًا ليبرد قليلًا مع تغطيته.

أضف العسل وعصير الليمون إلى ماء الثوم الدافئ.

يُفضل البعض إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج عند تحضير ماء الثوم لتعزيز نكهته وفوائده الصحية، كما أنها تقلل من رائحة الثوم القوية، وينصح بتناول ماء الثوم كل صباح.

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