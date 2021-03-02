ماء الثوم.. فوائد سحرية لتقوية البصر وعلاج الشعر

وعرض موقع "الإمارات اليوم" عددا من الفوائد السحرية لماء الثوم، نذكرها في ما يلي:يساعد على إزالة السموم المتراكمة داخل الجسم والوقاية من كثير من الأمراض مثل السرطان والاكتئاب.يحتوي ماء الثوم على أكثر من 400 مادة كيميائية تتفاعل مع الجسم لتنشيطه وتعزيز إفراز مستويات الأنسولين بشكل طبيعي في الكبد لتنظيم مستويات السكر.يساعد خلط مستخلص الثوم مع الماء عدة مرات في اليوم على التخلص من السعال، إذ يساعد على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، ومن ثم علاج أعراض الربو والسعال.

الثوم:



-مضاد قوي للالتهابات

-مضاد للفطريات

-يقوي المناعة بتقوية دور كريات الدم البيضاء

-يؤخذ بشكله الطبيعي مرة يوميا

-للبالغين: متوفر كبسولات او حبوب

-للأطفال: متوفر بشكل شراب

-الكورس: مرة يوميا مدة شهر - ثم مرتين اسبوعيا - واستمر pic.twitter.com/SaxqVhYrgE — د.موفق طيب (@Moufag123) February 22, 2021

يحتوي الثوم على نسبة من بعض المركبات التي تُعرف باسم فيزوتيرول تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار، لكن لا يغني ذلك عن تناول أدوية الكوليسترول، كما يساعد على تقوية جدران القلب.يتميز الثوم بخصائصه المضادة للجراثيم والميكروبات، ما يحافظ على صحة العينين، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، الذي ثبت أنه يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين، خاصةً مع التقدم في العمر والإصابة بمرض السكري.يساعد الثوم بشكل فعال على زيادة الرغبة الجنسية، إذ ينشط الدورة الدموية بفضل احتوائه على مادة الأليسين التي تحفز تدفق الدم تجاه الأعضاء التناسلية لدى النساء والرجال.تُعرف مادة الأليسين المتوافرة في الثوم بخصائصها المضادة للالتهابات، ما يساعد على علاج الصدفية المزمنة والتهابات البشرة واحمرارها.يحتوي الثوم على مادة السيلينيوم التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة لمنع تساقط الشعر.املأ قدرًا بثلاثة أكواب من الماء، ثم أضف فصوص الثوم بعد تقشيرها وتقطيعها إلى نصفين.اترك الماء يغلي بضع دقائق.بعد أن يغلي الماء، أزل القدر من على النار واترك المشروب جانبًا ليبرد قليلًا مع تغطيته.أضف العسل وعصير الليمون إلى ماء الثوم الدافئ.يُفضل البعض إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج عند تحضير ماء الثوم لتعزيز نكهته وفوائده الصحية، كما أنها تقلل من رائحة الثوم القوية، وينصح بتناول ماء الثوم كل صباح.