لعروس 2021.. أفكار بديلة عن كعكة الزفاف التقليدية

تُعد كعكة الزفاف من الأشياء الأساسية التي تحرص كل عروس على وجودها في حفل زفافها، وتختلف تصميمات وألوان كعكات الزفاف باختلاف موضوع الحفل، والديكورات التي يتم اعتمادها داخل القاعة.



ولأن هناك دائماً من يحبون الأفكار المبتكرة، والخروج عن المألوف، توجد العديد من الأفكار البديلة عن كعكة الزفاف التقليدية، نقدمها لكِ في هذا الألبوم، لتصميم أكثر غرابة واختلافاً لكعكة زفافكِ:





حلوى الكوكيز المحشوة بالكريمة





إذا كنتِ تحبين حلوى الكوكيز، وترغبين في استبدال كعكة زفافكِ ببعض الحلوى الشهية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لكعكة زفاف غير تقليدية، مُصممة من عدة أدوار من حلوى الكوكيز ذات اللون الروز الأنيق، والمحشوة من الداخل بالكريمة أو الشوكولاتة، مع تزيين القالب ببعض الورود وفروع الأشجار الخضراء.



الكب كيك إذا كنتِ تحبين حلوى الكوكيز، وترغبين في استبدال كعكة زفافكِ ببعض الحلوى الشهية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لكعكة زفاف غير تقليدية، مُصممة من عدة أدوار من حلوى الكوكيز ذات اللون الروز الأنيق، والمحشوة من الداخل بالكريمة أو الشوكولاتة، مع تزيين القالب ببعض الورود وفروع الأشجار الخضراء.

يُفضل الكثيرون حلوى الكب كيك، نظراً لقلة السعرات الحرارية بها مقارنة بكعكة الزفاف التقليدية، والتي تكون محشوة ومزينة بالكامل بالكريمة أو الشوكولاتة.



وإذا كنتِ تُفضلين حلوى الكب كيك وترغبين في استبدال كعكة الزفاف التقليدية بها، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لكعكة زفاف مكونة من عدة أدوار، زُينت جميعاً بالكب كيك بألوان وأطعم مختلفة، مع وضع كعكة صغيرة بيضاء على القمة، تتوسطها ورود أنيقة صُنعت من الحلوى أيضاً.



علب الشوكولاتة





لتصميم أكثر فخامة، يُمكنكِ وضع توزيعات الزفاف المُصممة من العلب السيراميك البيضاء، التي تزينها شرائط ساتان سوداء أنيقة، بحيث تكون متراصة بجانب بعضها البعض على قالب كعكة الزفاف المربع، والمُصمم من عدة أدوار، وعلى قمة هذا القالب يتم وضع كعكة صغيرة مربعة بنفس تصميمات توزيعات الزفاف المميزة.



حلوى اللولي بوب لتصميم أكثر فخامة، يُمكنكِ وضع توزيعات الزفاف المُصممة من العلب السيراميك البيضاء، التي تزينها شرائط ساتان سوداء أنيقة، بحيث تكون متراصة بجانب بعضها البعض على قالب كعكة الزفاف المربع، والمُصمم من عدة أدوار، وعلى قمة هذا القالب يتم وضع كعكة صغيرة مربعة بنفس تصميمات توزيعات الزفاف المميزة.