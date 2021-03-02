الكشف عن الحساء الأكثر فائدة

وأوضحت الخبيرة لقناة "زفيزدا" الروسية: "حتى لو كانت نباتية، يوجد فيها 12 حمضًا أمينيًا، ولكن يمكننا أيضًا إضافة بروتين حيواني، مثل اللحم، إلى هذا الحساء".وفقًا لديكر، هناك كمية كبيرة من الألياف في الحساء، والتي قد تشير إلى تأثيرها الإيجابي على الصحة والمناعة.بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن حساء الخضار مع مرق اللحم يحتل المرتبة الثانية. ستضيف المختصة، وفقًا لتقديرها الخاص، الحد الأدنى من الكربوهيدرات، والتي تشمل الفاصوليا الخضراء والكوسة والكرفس إلى حساء الخضار. وتشير ديكر إلى أن اللحوم في هذه الحالة ستصبح مصدرًا للبروتين والدهون.كما نصحت بتناول حساء السمك. وفقًا لأخصائية التغذية، فإن هذا الطبق مناسب للأشخاص الذين يسعون جاهدين لتحقيق اللياقة البدنية.