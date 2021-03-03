للتخلص من دهون البطن.. ابتعدوا عن هذا المشروب!

أكد خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن أن المشروبات الغازية تؤدي إلى تراكم الدهون في البطن وتؤثر بشكل كبير على فقدان الوزن. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج في تجربة شارك فيها أكثر من 2500 متطوع.لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات السكرية يوميًا لديهم مستويات دهون حشوية أعلى بنسبة 10 % من أولئك الذين لم يكن لديهم مثل هذه العادات. ولم يوصِ الباحثون بالشاي الحلو لمن يريدون فقدان الوزن، حسب صحيفة "إكسبرس".النظام الغذائي الصحيح لهذه المشكلة هو الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية والحبوب الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، للتخلص من الوزن الزائد حول الخصر، ينصح الأطباء بممارسة النشاط البدني لمدة نصف ساعة يوميًا.