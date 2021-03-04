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اختاري تخصصك الجامعي هذا العام حسب احتياجات سوق العمل

للنساء فقط

2021-03-04 | 07:28
اختاري تخصصك الجامعي هذا العام حسب احتياجات سوق العمل
المصدر:
سيدتي
265 مشاهدة

إن أفضل تخصص جامعي لشخصٍ معين لابد أن يتناسب مع اهتماماته، ومع ذلك فإن مجرد الولع بمجال معين من الدراسة قد لا يدعم الفرد في المستقبل. وبالنسبة للمرأة بشكل خاص في المُجتمعات الشرقية فقد أصبحت لها أدوار أخرى غير الأسرة ورعاية الأطفال؛ و فكرة عملها مغروسة في القيم والمبادئ التي تنشأ عليها مُنذ صغرهن، والآن بات هناك تخصصات جامعية للفتيات توفر لهن ضماناً أكثر استقراراً للوظائف المستقبلية... وهذا التقرير يتضمن أفضل تخصصات جامعية ومسارات وظيفية واعدة لفتيات اليوم، وفقاً لموقع «Best College Reviews».

نظم المعلومات الحاسوبية
 


تكتسب تخصصات الكمبيوتر شعبية وإمكانات توظيف أيضاً، ومع ذلك، لا تحصل جميع تخصصات الكمبيوتر على التقدير نفسه. من بين الوظائف الأكثر طلباً يتم تقديمها لخريجات نظم المعلومات الإدارية. هناك جامعات وكليات تقدم درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية. عادة ما يتم الانتهاء من الدراسات الأكاديمية في غضون ثلاث سنوات، ولكن يمكن أن تستغرق أربع سنوات بما في ذلك التدريب.

الهندسة الكيميائية
 


مجال الهندسة في دائرة الضوء في الوقت الحاضر. إحدى الكليات التي تعد بمستقبل مشرق للطالبات هي الهندسة الكيميائية. يتم تقديم هذا بدرجة البكالوريوس في عدد من الكليات والجامعات. يتعامل برنامج الدرجة في الغالب مع علم الأحياء والكيمياء والفيزياء.

المساعدة الطبية والتمريض
 


يقوم المزيد من المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية الآخرون بتعيين مساعدين طبيين كل عام. توفر الوظيفة الاستدامة والنمو من خلال برامج الشهادات التي يمكن أن تؤدي إلى مناصب أعلى. يتم تقديم هذا التخصص في العديد من الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد. يقود التخصص إلى درجة جامعية، ويكتمل عادة في غضون عامين. يفتح الباب أمام الحصول على وظائف في مجال الرعاية الصحية.
كان معدل توظيف الممرضات ثابتاً في السنوات الماضية، ومع ذلك، فإن النمو السريع في عدد السكان حديثي الولادة وكبار السن يخلق أيضاً طلباً على المزيد من الممرضات. تتطلب هذه المهنة شهادة جامعية أو بكالوريوس؛ لكي تعمل الفتاة ممرضة مرخصة. يمكن إنهاء درجة الزمالة في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما تحتاج درجة البكالوريوس إلى أربع سنوات لإكمالها.

العلاج الطبيعي.. الصيدلة
 


قد يكون الحصول على شهادة في العلاج الطبيعي أمراً صعباً، ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية مجزية للغاية لمختصة العلاج الطبيعي. تشمل درجات العلاج الطبيعي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. الأبسط هو درجة البكالوريوس التي يمكن إكمالها في أربع سنوات. يتعامل برنامج الدرجة هذا في الغالب مع علم الأحياء والتشريح والعلوم الصحية الأخرى.
غالباً ما يكون الصيادلة مطلوبين في مختبرات الأدوية والصيدليات والمستشفيات. يتطلب ذلك درجة البكالوريوس على الأقل، وتتحسن نطاقات الرواتب بمجرد حصول الفتاة على درجات أعلى. يتم تقديم درجة البكالوريوس في العديد من الكليات والجامعات.

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